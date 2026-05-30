Сперцян подвёл итоги сезона для «Краснодара»

Капитан и полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян отметил, что сезон-2025/2026 оказался непростым для команды.

«Друзья, этот сезон был для нас непростым. Футбол состоит не только из побед. Это ещё и трудные периоды: давление, ошибки, поражения и ежедневная работа над собой. Но именно такие испытания закаляют характер и делают нас сильнее.

Горжусь нашей командой и тем, какой путь мы проделали за этот год.

Отдельные слова благодарности нашим болельщикам. Мы чувствовали вашу поддержку на протяжении всего сезона. Спасибо, что были рядом, верили и переживали вместе с нами. Для нас это правда очень ценно и важно!» — написал Сперцян в своём телеграм-канале.

«Краснодар» занял второе место по итогам сезона в Мир РПЛ. Чёрно-зелёные уступили «Спартаку» в Суперфинале Фонбет Кубка России.

