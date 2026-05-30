«Будет то же самое, что и с «Интером» год назад». Гурцкая — о финале ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором действующий обладатель трофея «ПСЖ» встретится с лондонским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Моё личное мнение: будет то же самое, что и с «Интером» (5:0) в прошлом году. Просто мне кажется, что сегодняшний «ПСЖ» может проиграть только в одном случае — если у них не выйдет никто на поле, а у соперника будет лучший день вообще в жизни. Потому что эту команду, мне кажется, просто нельзя обыграть.

Они [«Арсенал»] выиграли чемпионство и пили всё это время на радостях, что это чемпионство у них первое за сколько? За 22 года. В Англии пьют не меньше, чем в Грузии, поверь», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».