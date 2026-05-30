Газинский: в финале Лиги чемпионов буду болеть за «ПСЖ» не только из-за Сафонова
Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский рассказал, что в финале Лиги чемпионов будет болеть за «ПСЖ», но не только из-за вратаря Матвея Сафонова, с которым они вместе играли в составе «быков».
Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
«Я сейчас не слежу за футболом пристально. «Арсенал» проводит качественный сезон, выиграл чемпионат, идёт за вторым трофеем. Я буду болеть за «ПСЖ» — не только из-за Матвея, но и из-за игры команды, присутствия Луиса Энрике. Матч будет интересным», — сказал Газинский корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.
Решающий матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 30 мая.
