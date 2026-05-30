Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
«Арсенал» лидирует в борьбе за 16‑летнего вингера «Лестер Сити» — TEAMtalk

«Арсенал» проявляет активность в гонке за подписанием контракта с 16-летним вингером «Лестер Сити» Джереми Монга. Несмотря на интерес со стороны других английских команд, в «Арсенале» растёт уверенность в успешном завершении сделки. Об этом сообщает TEAMtalk.

Монга, который стал объектом внимания ведущих клубов Премьер-лиги, ожидаемо покинет «Лестер Сити» после вылета команды из АПЛ в Чемпионшип. Это обстоятельство привлекло внимание таких клубов, как «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», которые также следят за развитием ситуации.

Монга предпочитает продолжать своё развитие в Англии, а не уезжать за границу на данном этапе карьеры. Это предпочтение может сыграть на руку «Арсеналу», который на данный момент считается главным претендентом на его подписание.

В прошедшем сезоне игрок принял участие в 30 матчах за «Лестер», забив один гол и сделав две результативные передачи. По оценкам Transfermarkt, стоимость Монга составляет € 15 млн.

