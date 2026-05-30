Экс-полузащитник «Краснодара» Газинский назвал самое сильное качество Матвея Сафонова

Бывший полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о качествах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Сегодня, 30 мая, парижане встретятся с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги чемпионов УЕФА. Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

«Талант Сафонова был очевиден, но мыслей, что он будет играть в европейском гранде, не было. Что он заиграет на высоком уровне — да. Ещё один важный фактор: он свой, его любит президент, в него верят. К воспитанникам здесь относятся чуть иначе. Это нормально: когда тебе дают шанс, в тебя вкладывают силы и энергию с детства, хотят, чтобы из ребят что-то получилось. Академия работает: Сперцян, Сафонов, Агкацев, Черников, есть ребята на подходе. В Матвея верили, он усердно работал. У него хорошее качество — стрессоустойчивость, что важно для вратаря. Он легко переносит ошибки и поражения, быстро возвращается в игру — для него это не такая проблема, как для других спортсменов», — сказал Газинский корреспонденту «Чемпионата» Спартаку Петросяну.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара». За французский «ПСЖ» он выступает с лета 2024 года.