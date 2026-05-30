«Монако» поздравил Головина с 30-летием

«Монако» на своей странице в социальной сети X поздравил российского полузащитника Александра Головина с 30-летием.

«Самый опытный футболист в нынешнем составе «Монако» с 267 официальными матчами Александр Головин сегодня отмечает своё 30-летие. Весь клуб поздравляет с днём ​​рождения игрока под 10-м номером», — написано в сообщении монегасков.

Головин перешёл в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. В 267 матчах во всех турнирах полузащитник отметился 39 голами и 46 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение 30-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

