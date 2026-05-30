Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Гурцкая о финале ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»: Хвича точно что-то натворит, Сафонов может насрать

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о форме форварда «ПСЖ» Хвичи Кварацхелии в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Была «Барселона» великая. Для меня сопоставим с ними сегодняшний «ПСЖ». Я ещё хочу отметить, в какой форме Хвича [Кварацхелия], он точно что-то натворит. Давай, гол+пас Хвичи и 3:1 в пользу «ПСЖ». Они [«Арсенал»] могут один им ковырнуть.

Сафонов может насрать. При счёте большом он может насрать. Ты видел, от «Ланса», как гол он пропустил? При подаче углового он просто вдруг побежал куда-то», — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

