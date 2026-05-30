Журналист L'Équipe — о Сафонове: один из лучших вратарей Европы на сегодня

Журналист L'Équipe Лоик Танзи высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

– Как менялась роль Сафонова за эти два года?

– Он пришёл вторым номером. Конкурировал с Доннаруммой. И, честно говоря, провёл больше матчей, чем мы с коллегами ожидали. В начале этого сезона Сафонов не играл вообще – до тех пор, пока Шевалье не получил травму. Россиянин дождался своего шанса и воспользовался им. Когда он вышел, то был действительно хорош. Он заслужил быть первым номером. Один из лучших киперов Европы по состоянию на сегодня.

– При этом в начале сезона было ощущение, что ему стоит уйти из «ПСЖ»?

– Да, он хотел уйти, чтобы играть. Сафонов явно покинул бы команду, если бы не та самая травма Шевалье, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.