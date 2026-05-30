Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист L'Équipe — о Сафонове: один из лучших вратарей Европы на сегодня

Журналист L'Équipe — о Сафонове: один из лучших вратарей Европы на сегодня
Комментарии

Журналист L'Équipe Лоик Танзи высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с лондонским «Арсеналом». Команды будут играть на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Как менялась роль Сафонова за эти два года?
– Он пришёл вторым номером. Конкурировал с Доннаруммой. И, честно говоря, провёл больше матчей, чем мы с коллегами ожидали. В начале этого сезона Сафонов не играл вообще – до тех пор, пока Шевалье не получил травму. Россиянин дождался своего шанса и воспользовался им. Когда он вышел, то был действительно хорош. Он заслужил быть первым номером. Один из лучших киперов Европы по состоянию на сегодня.

– При этом в начале сезона было ощущение, что ему стоит уйти из «ПСЖ»?
– Да, он хотел уйти, чтобы играть. Сафонов явно покинул бы команду, если бы не та самая травма Шевалье, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
Эксклюзив
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android