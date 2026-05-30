Журналист L'Équipe рассказал, что во Франции были удивлены интервью Сафонова

Журналист L'Équipe Лоик Танзи рассказал, как во Франции отреагировали на интервью российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Спустя несколько месяцев после перехода из «Краснодара» голкипер начал общаться с прессой на французском языке.

– Сафонов начал говорить по-французски уже спустя полгода в Париже. Это нетипично для легионеров?

– Мы были удивлены его интервью! Ни у кого из иностранцев так не получается. Есть футболисты, которые проводят по пять-шесть лет в стране, но не дали ни одного интервью на французском. А Сафонов уже отлично говорит. Хороший сюрприз, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Матвей Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В своём блоге россиянин регулярно делится опытом в изучении французского языка.