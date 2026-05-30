Томас Мюллер сравнил шансы Кейна и Олисе на получение «Золотого мяча»

Экс‑полузащитник «Баварии» Томас Мюллер, ныне выступающий за «Ванкувер Уайткэпс», высказал мнение о шансах игроков мюнхенского клуба на получение «Золотого мяча». Мюллер считает, что вингер Майкл Олисе больше подходит под образ обладателя «Золотого мяча», чем форвард Гарри Кейн.

«Учитывая его реализацию и игру в атаке, Кейн — лучший форвард, на мой взгляд. Гарри умеет многое, но он не из тех игроков, кто пройдёт четырёх соперников на дриблинге.

При вручении «Золотого мяча» учитывают «элемент артистизма». В целом я считаю Кейна более важным игроком для команды. Но когда речь заходит о голосовании на звание лучшего футболиста мира, предпочтение отдают игрокам с раскованным, артистичным, почти волшебным стилем игры — такому, какой есть у Олисе, и которому нельзя просто научиться. Майкл — артист, который даёт результат. Поэтому он и будет определять игру команды», — приводит слова Мюллера Bayern & Germany в соцсети.