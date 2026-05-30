«Зенит» предложил форварду Аугусто зарплату в € 3 млн, контракт до 2031 года — 61saat

«Зенит» предложил нападающему «Трабзонспору» Фелипе Аугусто заработную плату в размере € 3 млн в год, из которых € 2,5 млн — в качестве фиксированной суммы, остальная часть — в виде бонусов за результативность. Об этом сообщает интернет-издание 61saat, специализирующееся на новостях клуба из Трабзона.

По информации источника, санкт-петербургский клуб предложил 22-летнему форварду контракт, рассчитанный до 2031 года.

Ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договорённости о трансфере нападающего за € 18 млн в качестве фиксированной суммы, € 2 млн в виде бонусов, а также за процент от последующей продажи.

Аугусто играет за «Трабзонспор» с лета 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

