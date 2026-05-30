Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Ожидание закончилось!» «ПСЖ» анонсировал финал ЛЧ изображением игроков, включая Сафонова

Пресс-служба «ПСЖ» на странице в социальной сети X анонсировал грядущий финал Лиги чемпионов с «Арсеналом», опубликовав изображение футболистов парижской команды, включая вратаря Матвея Сафонова.

«Ожидание закончилось!» — прокомментировала фото пресс-служба «ПСЖ».

Фото: Пресс-служба «ПСЖ»

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

На стадии полуфинала соревнования «ПСЖ» по сумме двух встреч победил «Баварию» со счётом 6:5. На аналогичном этапе состязания «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» со счётом 2:1.

