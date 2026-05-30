Журналист французского L'Équipe рассказал о сильных и слабых сторонах Сафонова

Журналист французского L'Équipe Лоик Танзи ответил на вопрос о сильных и слабых сторонах российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

– В чём сильная сторона Сафонова?

– Игра на линии. Он может предотвратить много голов, отбивая удары. А ещё он прибавил в игре на выходах. Да и в игре ногами тоже.

– А в чём слабая сторона Сафонова?

– Как раз в этих двух компонентах. Для вратаря «ПСЖ» важно хорошо играть ногами. Это было причиной, почему ушёл Доннарумма. В этом плане Сафонов лучше итальянца, но всё ещё отстаёт от Шевалье, который лучше играет в пас, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.