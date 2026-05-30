Экс-форвард «ПСЖ» Паулета выразил надежду на победу парижан в финале ЛЧ

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Педру Паулета прокомментировал предстоящий финал Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижский клуб встретится с лондонским «Арсеналом».

«Надеюсь, «ПСЖ» выиграет ещё один трофей. Вторая победа в Лиге чемпионов невероятно важна. Это было бы великолепно», — приводит слова Паулеты официальный сайт УЕФА.

Финальная игра турнира пройдёт сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Главным арбитром встречи назначен Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Победителем розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025 стал «ПСЖ». В финале прошлого турнира парижская команда разгромила миланский «Интер» со счётом 5:0.