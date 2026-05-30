Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист L'Équipe рассказал об отношениях Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Журналист L'Équipe рассказал об отношениях Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
Комментарии

Журналист L'Équipe Лоик Танзи высказался о взаимоотношениях между российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильёй Забарным.

– На игре «ПСЖ» может сказываться, что его партнёр по команде Забарный с Украины и им сложнее коммуницировать?
– Когда камера включена, они не могут показывать, что пожимают руки, не могут улыбаться друг другу. Я думаю, когда камера выключается, они могут общаться. Понятно, что они не друзья, но поздороваться и немного поговорить – вполне. По крайней мере, пока всё это не проблема на поле. Они вместе играли в важных матчах чемпионата. В плане футбольной коммуникации я не вижу, чтобы там были сложности, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В «ПСЖ» он перешёл летом 2024 года. Илья Забарный перебрался во французский клуб из английского «Борнмута» перед стартом текущего сезона.

Материалы по теме
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
Эксклюзив
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android