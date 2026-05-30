Журналист L'Équipe рассказал об отношениях Сафонова и Забарного в «ПСЖ»

Журналист L'Équipe Лоик Танзи высказался о взаимоотношениях между российским вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильёй Забарным.

– На игре «ПСЖ» может сказываться, что его партнёр по команде Забарный с Украины и им сложнее коммуницировать?

– Когда камера включена, они не могут показывать, что пожимают руки, не могут улыбаться друг другу. Я думаю, когда камера выключается, они могут общаться. Понятно, что они не друзья, но поздороваться и немного поговорить – вполне. По крайней мере, пока всё это не проблема на поле. Они вместе играли в важных матчах чемпионата. В плане футбольной коммуникации я не вижу, чтобы там были сложности, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Матвей Сафонов — воспитанник «Краснодара». В «ПСЖ» он перешёл летом 2024 года. Илья Забарный перебрался во французский клуб из английского «Борнмута» перед стартом текущего сезона.