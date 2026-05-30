MD раскрыл позицию Рашфорда о своём будущем после перехода Гордона в «Барселону»

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, проведший минувший сезон в аренде в «Барселоне», намерен «исчерпать все возможности», чтобы остаться в каталонском клубе. Вингер не хочет возвращаться в английский клуб. Рашфорд чувствовал себя очень комфортно в раздевалке сине-гранатовых и под руководством Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летнего игрока не беспокоит подписание «Барселоной» крайнего нападающего Энтони Гордона из «Ньюкасла». Рашфорд заранее знал, что клуб хочет приобрести форварда из «Ньюкасла».

«Барселона» не сообщала Рашфорду, что не будет выкупать его, поэтому футболист «не теряет надежды», а также не рассматривает предложения от других клубов.

Материалы по теме The Athletic раскрыл, почему «Барселоне» удалось быстро подписать Гордона

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: