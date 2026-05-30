Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

MD раскрыл позицию Рашфорда о своём будущем после перехода Гордона в «Барселону»

MD раскрыл позицию Рашфорда о своём будущем после перехода Гордона в «Барселону»
Комментарии

Крайний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд, проведший минувший сезон в аренде в «Барселоне», намерен «исчерпать все возможности», чтобы остаться в каталонском клубе. Вингер не хочет возвращаться в английский клуб. Рашфорд чувствовал себя очень комфортно в раздевалке сине-гранатовых и под руководством Ханс-Дитера Флика. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 28-летнего игрока не беспокоит подписание «Барселоной» крайнего нападающего Энтони Гордона из «Ньюкасла». Рашфорд заранее знал, что клуб хочет приобрести форварда из «Ньюкасла».

«Барселона» не сообщала Рашфорду, что не будет выкупать его, поэтому футболист «не теряет надежды», а также не рассматривает предложения от других клубов.

Материалы по теме
The Athletic раскрыл, почему «Барселоне» удалось быстро подписать Гордона

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android