Дмитрий Черышев дал напутствие Матвею Сафонову перед финалом ЛЧ «ПСЖ» — «Арсенал»

Бывший футболист испанских «Спортинга» и «Бургоса» Дмитрий Черышев дал напутствие российскому вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову перед финалом Лиги чемпионов УЕФА, в котором парижане встретятся с лондонским «Арсеналом».

«Играть в финале Лиги чемпионов — огромная ответственность для Сафонова. У Матвея есть хладнокровие, уверенность как у вратаря нашей сборной. Самое главное, чтобы он выручил в моментах, где нужно выручать. Пожелаю ему победы», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«ПСЖ» является действующим победителем главного клубного турнира Европы. В случае победы «ПСЖ» над «Арсеналом» Сафонов станет двукратным обладателем Лиги чемпионов.