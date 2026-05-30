Дмитрий Черышев: в финале Лиги чемпионов я на стороне Луиса Энрике — дружу с ним и общаюсь

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец бывшего крайнего нападающего сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева, высказался о своих предпочтениях в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня, 30 мая, состоится решающий матч турнира, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия).

«Мои предпочтения однозначно на стороне Луиса Энрике. Даже не обсуждается! Я хорошо с ним знаком. Его помощники — мои близкие с друзья, с которыми мне довелось работать. Я с ним хорошо дружу и общаюсь. Я на стороне Луиса Энрике сегодня», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финальная игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.