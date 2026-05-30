Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Черышев: в финале Лиги чемпионов я на стороне Луиса Энрике — дружу с ним и общаюсь

Дмитрий Черышев: в финале Лиги чемпионов я на стороне Луиса Энрике — дружу с ним и общаюсь
Комментарии

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец бывшего крайнего нападающего сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева, высказался о своих предпочтениях в преддверии финала Лиги чемпионов УЕФА. Сегодня, 30 мая, состоится решающий матч турнира, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия).

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мои предпочтения однозначно на стороне Луиса Энрике. Даже не обсуждается! Я хорошо с ним знаком. Его помощники — мои близкие с друзья, с которыми мне довелось работать. Я с ним хорошо дружу и общаюсь. Я на стороне Луиса Энрике сегодня», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Финальная игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Материалы по теме
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android