«Будем болеть за Сафонова!» Победитель Лиги чемпионов Бут — о финале «ПСЖ» — «Арсенал»

Российский экс‑футболист, победитель Лиги чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» в сезоне-1996/1997 Владимир Бут поделился прогнозом на финал турнира между «ПСЖ» и «Арсеналом». Решающая игра соревнования сезона-2025/2026 пройдёт сегодня, 30 мая, на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Думаю, «ПСЖ» победит «Арсенал» со счётом 3:1. У Энрике команда мощнее, нападение сильнее. Смотрел последние матчи «Арсенала» — очень мало забивают, но и не пропускают, последние игры в основном заканчивались со счётом 1:0. Будем болеть за Матвея Сафонова! Он может стать единственным россиянином, который дважды выигрывал Лигу чемпионов», — сказал Бут в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.