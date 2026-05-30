Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«У нас вообще нет этой темы в новостях». Журналист L'Équipe — о суде Сафонова с экс-женой

«У нас вообще нет этой темы в новостях». Журналист L'Équipe — о суде Сафонова с экс-женой
Журналист L'Équipe Лоик Танзи рассказал, как во Франции реагируют на новости о судебных разбирательствах между вратарём «ПСЖ» Матвеем Сафоновым и его бывшей супругой.

«У нас об этом ничего не говорят. Вообще нет этой темы. Ну разве что в самом-самом начале, когда он только подписал контракт с «ПСЖ». За последний год этого уже точно нет в повестке», — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Ранее суд обязал Сафонова выплачивать экс-супруге 25% от доходов в качестве алиментов на дочь. Также бывшая жена пыталась взыскать с футболиста часть средств, заработанных после расставания.

«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
