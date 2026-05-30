Каборе объяснил, почему не удивлён тем, что Сафонов стал основным вратарём «ПСЖ»

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе отметил, что не удивлён тем обстоятельством, что экс-вратарь «быков» Матвей Сафонов стал основным голкипером «ПСЖ».

«Меня это нисколько не удивило, потому что я его знаю, помню, каким вратарём он был [в «Краснодаре»]. За это время Сафонов спрогрессировал, стал капитаном «Краснодара», провёл несколько очень хороших сезонов, был исключительным.

Он вырос, стал взрослым и знает, чего хочет. Сафонов никогда не чувствует давления, на мой взгляд. Даже в молодости Матвей уважал других, но даже если допускал ошибку при выносе мяча, что случалось, он не позволял этому сломить себя», — приводит слова Каборе RMC Sport.

Каборе играл за «Краснодар» с 2015 по 2019 год. Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных и выступал за них до 2024 года, когда перешёл в «ПСЖ».

