Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каборе объяснил, почему не удивлён тем, что Сафонов стал основным вратарём «ПСЖ»

Каборе объяснил, почему не удивлён тем, что Сафонов стал основным вратарём «ПСЖ»
Комментарии

Бывший полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе отметил, что не удивлён тем обстоятельством, что экс-вратарь «быков» Матвей Сафонов стал основным голкипером «ПСЖ».

«Меня это нисколько не удивило, потому что я его знаю, помню, каким вратарём он был [в «Краснодаре»]. За это время Сафонов спрогрессировал, стал капитаном «Краснодара», провёл несколько очень хороших сезонов, был исключительным.

Он вырос, стал взрослым и знает, чего хочет. Сафонов никогда не чувствует давления, на мой взгляд. Даже в молодости Матвей уважал других, но даже если допускал ошибку при выносе мяча, что случалось, он не позволял этому сломить себя», — приводит слова Каборе RMC Sport.

Каборе играл за «Краснодар» с 2015 по 2019 год. Сафонов является воспитанником чёрно-зелёных и выступал за них до 2024 года, когда перешёл в «ПСЖ».

Материалы по теме
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
Эксклюзив
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»

Как Сафонов стал героем ФИФА:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android