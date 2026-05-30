Журналист L'Équipe — о Сафонове: он весёлый, но не показывает нам эту сторону

Журналист L'Équipe Лоик Танзи рассказал, как российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов позиционирует себя перед французской прессой.

– Он выглядит уверенным в себе. Мне кажется, он из тех, кто считает себя лучшим. И если его спросишь, то он, наверное, так и ответит: «Я – лучший». Это хорошо для нас. Между тем, думаю, он весёлый, но не показывает нам эту сторону. Более спокоен с французами. Никаких полноценных интервью – только иногда коротко говорит после игр. Было бы здорово показать людям, что он ещё яркий и жизнерадостный.

– А как часто Сафонов разговаривает с журналистами на французском?

– Это уже клуб решает, когда вратарь общается в микст-зонах после матча. Далеко не после каждой игры. С января, возможно, три-четыре раза там общался, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.