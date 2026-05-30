Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Журналист L'Équipe — о Сафонове: он весёлый, но не показывает нам эту сторону

Журналист L'Équipe — о Сафонове: он весёлый, но не показывает нам эту сторону
Комментарии

Журналист L'Équipe Лоик Танзи рассказал, как российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов позиционирует себя перед французской прессой.

– Он выглядит уверенным в себе. Мне кажется, он из тех, кто считает себя лучшим. И если его спросишь, то он, наверное, так и ответит: «Я – лучший». Это хорошо для нас. Между тем, думаю, он весёлый, но не показывает нам эту сторону. Более спокоен с французами. Никаких полноценных интервью – только иногда коротко говорит после игр. Было бы здорово показать людям, что он ещё яркий и жизнерадостный.

– А как часто Сафонов разговаривает с журналистами на французском?
– Это уже клуб решает, когда вратарь общается в микст-зонах после матча. Далеко не после каждой игры. С января, возможно, три-четыре раза там общался, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
Эксклюзив
«Сафонов считает себя лучшим». Каким журналист L'Équipe видит россиянина в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android