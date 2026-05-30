Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тимур Сулейманов продлил контракт с «Ростовом» на четыре года

Тимур Сулейманов продлил контракт с «Ростовом» на четыре года
Комментарии

«Ростов» в телеграм-канале проинформировал о продлении контракта с нападающим Тимуром Сулеймановым на четыре года.

«Суля, мы желаем тебе яркой игры, голов, успешных матчей и побед нашему любимому клубу!» — написано в сообщении донского клуба.

Сулейманов перешёл в «Ростов» из «Локомотива» летом 2025 года. В сезоне-2025/2026 нападающий принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 1,5 млн.

По итогам сезона-2025/2026 в Мир РПЛ «Ростов» набрал 33 очка и занял 10-е место.

Материалы по теме
В «Балтике» опровергли интерес к Сефасу из «Пари НН» и Сулейманову из «Ростова»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android