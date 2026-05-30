«Акрон» ведёт переговоры со Срджаном Благоевичем о назначении главным тренером — источник

Тольяттинский «Акрон» ведёт переговоры с тренером белградского «Партизана» Срджаном Благоевичем о возможном назначении на пост главного тренера. Основным кандидатом на эту должность является сербский специалист, который возглавляет «Партизан» с января 2025 года. Стороны обсуждают условия трудового соглашения, которое может быть заключено на три года. Также в клубе рассматриваются альтернативные варианты, включая двух российских тренеров, которые остаются в списке кандидатов.

На данный момент контракт Благоевича с «Партизаном» действует до лета 2027 года, однако в соглашении предусмотрена опция досрочного расторжения. Ранее имя Благоевича уже упоминалось в контексте российского футбола: его кандидатура рассматривалась казанским «Рубином», а также обсуждалась в связи с московским «Спартаком».

Ранее Благоевич тренировал клубы «Дебрецен», «Астана», «Каспий», «Инджия», «ИМТ Белград» и ряд других команд. Наиболее значимое достижение специалиста — чемпионский титул, завоёванный с «Астаной» по итогам сезона-2021/2022.

«Мы находимся в переговорах с «Акроном». Клуб предложил Срджану Благоевичу контракт сроком на три года. При этом у Срджана действует соглашение с «Партизаном», поэтому дальнейшие переговоры и развитие ситуации будут зависеть от решения белградского клуба. «Акрон» — хороший клуб, а сам Срджан открыт к работе в России. Посмотрим, как будут развиваться события в ближайшее время», — сообщили Sport24 в агентстве iSports Consulting Office, представляющем интересы Благоевича.