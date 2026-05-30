Сборная России обратилась к Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов

Сборная России в телеграм-канале пожелала удачи вратарю национальной команды и «ПСЖ» Матвею Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится в субботу, 30 мая.
«День матча для Матвея Сафонова.
Сегодня наш вратарь вместе с «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов.
Желаем Моте удачи в борьбе за главный европейский трофей!» — написано в сообщении сборной России.
Ранее СМИ сообщали, что Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с «Арсеналом».
Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.
Сейвы Сафонова на тренировке «ПСЖ» перед финалом ЛЧ: