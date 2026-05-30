Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сборная России обратилась к Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов

Комментарии

Сборная России в телеграм-канале пожелала удачи вратарю национальной команды и «ПСЖ» Матвею Сафонову в преддверии финала Лиги чемпионов с «Арсеналом», который состоится в субботу, 30 мая.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
«День матча для Матвея Сафонова.

Сегодня наш вратарь вместе с «ПСЖ» сыграет в финале Лиги чемпионов.

Желаем Моте удачи в борьбе за главный европейский трофей!» — написано в сообщении сборной России.

Ранее СМИ сообщали, что Сафонов выйдет в стартовом составе на матч с «Арсеналом».

Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Каборе объяснил, почему не удивлён тем, что Сафонов стал основным вратарём «ПСЖ»

Сейвы Сафонова на тренировке «ПСЖ» перед финалом ЛЧ:

