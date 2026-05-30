Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Журналист L'Équipe рассказал, виноват ли Головин в провальном сезоне «Монако»

Журналист L'Équipe Лоик Танзи подвёл итоги сезона для «Монако» и российского полузащитника команды Александра Головина. Клуб занял седьмое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 54 очка в 34 турах.

«Он – один из лучших футболистов в команде, но слишком часто травмируется. Он мало играл, поэтому тяжело говорить, что это он виноват в положении «Монако» в таблице. Хотя когда он был на поле, то не выглядел как в свой лучший сезон. Когда Головин в прайме, то становится одним из лучших футболистов вообще всего чемпионата. Но это был не его сезон», — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Александр Головин выступает за «Монако» с лета 2018 года. В завершившемся сезоне на его счету пять голов и пять результативных передач в 25 матчах Лиги 1.

