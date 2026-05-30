Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Дмитрий Черышев: я не понимаю, что происходит с нижегородским футболом — мне реально жалко

Бывший главный тренер ФК «Нижний Новгород» Дмитрий Черышев высказался о вылете «Пари НН» из Мир Российской Премьер-Лиги.

«Мне просто очень жалко, что нашим клубом управляют не те люди, которые должны управлять. У нас абсолютно все лезут в Нижний Новгород. Честно говоря, я уже не знаю, кто управляет командой! То одни, то вторые, то третьи. Я просто уже не понимаю, что происходит с нижегородским футболом! Мне реально жалко нижегородский футбол. Я всегда переживаю за него, ведь это мой родной город. Мне всегда хотелось, чтобы мой город играл в высшей лиге и ставил цели. Понимаю финансовую сторону, но в руководящий состав берут иногда таких людей, что диву даёшься. А потом эти люди берут своих — и происходит вот такое. Мне очень жалко», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сезон-2025/2026 «Пари НН» завершил на 15-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 23 очка в 30 турах РПЛ.

