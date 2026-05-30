Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Арсенала» Тео Уолкотт оценил лидерские качества Микеля Артеты

Бывший нападающий «Арсенала» Тео Уолкотт поделился воспоминаниями о совместной игре с нынешним тренером команды Микелем Артетой и оценил его лидерские качества. Уолкотт и Артета были партнёрами по команде на протяжении пяти лет — с 2011 по 2016 год.

«Всё дело в его трудовой этике. [Артета] подавал пример и всегда был очень строг в отношении привычек — хороших привычек. А когда игроки не хотели что‑то делать, он следил за тем, чтобы они это сделали. Как человек он очень харизматичный. Я всегда чувствовал: когда он пришёл в клуб, сразу было понятно — этот человек станет капитаном. И дело не только в этом, а в том, как он себя держал. Это был человек, к словам которого хотелось прислушиваться.

Он умеет находить общий язык с игроками. Эта связь строится скорее на личном уровне, чем на уровне «тренер — футболист», и это действительно помогает. Он умеет налаживать такие контакты. Когда я прихожу на тренировочную базу, атмосфера с самого порога очень позитивная», — приводит слова Уолкотта Sky Sports.

Сегодня, 30 мая, состоится финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором встретятся «ПСЖ» (Франция) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Лига чемпионов . Финал
30 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Арсенал
Лондон, Англия
Сегодня «ПСЖ» и «Арсенал» войдут в историю
