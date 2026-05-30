Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Журналист L'Équipe оценил вероятность перехода Батракова из «Локомотива» в «ПСЖ»

Журналист L'Équipe Лоик Танзи высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова во французский «ПСЖ». Ранее «Чемпионат» сообщал об интересе парижан к футболисту.

– Мы видели эти новости, но не знаем, насколько они правдивы. Мы знаем, что спортивный советник «ПСЖ» Луиш Кампуш любит российский рынок. Скауты «ПСЖ» ездят в Россию каждый месяц, чтобы посмотреть футболистов, подходящих клубу. Думаю, что какой-то интерес там точно есть.

– Какова, на ваш взгляд, вероятность перехода Батракова в «ПСЖ»?
– Я бы дал 50%, — сказал Танзи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

