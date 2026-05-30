ЭСК поддержала все три спорные решения в переходном матче «Урал» — «Динамо» Мх

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК РФС) единогласно поддержала все три решения главного арбитра первого VK Видео переходного матча «Урал» — «Динамо» Мх (0:1) Антона Фролова, по которым обратилась екатеринбургская команда.

1) Судья правильно засчитал взятие ворот «Урала» на пятой минуте.

«Ни один из ракурсов, имеющихся в распоряжении комиссии, включая ракурсы VAR, не предоставляет возможности определить, было ли взятие ворот или нет.

По этой причине у комиссии нет оснований признать ошибочным решение ассистента засчитать гол, принятое им на поле», — написано на сайте РФС.

2) Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 20-й минуте.

«Контакт мяча с рукой защитника «Динамо» Муталипа Алибекова является ненаказуемым.

Атакующий игрок в единоборстве с соперником играет в мяч головой, после чего мяч с короткого расстояния попадает в руку Алибекова, которая находилась в нормальном положении для данного игрового действия, и у него не было физической возможности избежать контакта с мячом».

3) Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» на 54-й минуте.

«Контакт между защитником «Динамо» Муталипом Алибековым и нападающим «Урала» Егором Богомольским был случайным и ненаказуемым.

Оба игрока были сфокусированы на мяче и двигались в его направлении. Столкновение произошло при пересечении их траекторий движения».

