Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Тренер «Крыльев Советов» Булатов оценил работу Игоря Осинькина в «Сочи»

Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказал мнение о работе тренера Игоря Осинькина в «Сочи», который едва не спас команду от вылета из Мир РПЛ.

— Как оцените работу Осинькина в «Сочи»?
— Мы общались с Витальевичем. У него очень неоднородная команда, много людей с «крестами», ахиллами. И зайди Осинькин в «Сочи» раньше — возможно, вылета бы избежали. Работает он на перспективу, ему нужно время. Поэтому не удивило, как здорово они выглядели весной: требования Осинькина поняли, и весной по очкам это далеко не последняя команда лиги.

— Вы это на себе ощутили: на «Фиште» в апреле получили 1:2.
— Потратили эмоции с ЦСКА (1:1) и за два дня их не накопили. Ещё и перелёт дальний был… Да нам ведь и не хватило там 10 секунд. Даже после двух удалений бежали вперёд вырывать победу — и пропустили на девятой добавленной минуте, — приводит слова Булатова Sport24.

