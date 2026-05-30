Тренер «Крыльев Советов» Булатов оценил работу Игоря Осинькина в «Сочи»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказал мнение о работе тренера Игоря Осинькина в «Сочи», который едва не спас команду от вылета из Мир РПЛ.

— Как оцените работу Осинькина в «Сочи»?

— Мы общались с Витальевичем. У него очень неоднородная команда, много людей с «крестами», ахиллами. И зайди Осинькин в «Сочи» раньше — возможно, вылета бы избежали. Работает он на перспективу, ему нужно время. Поэтому не удивило, как здорово они выглядели весной: требования Осинькина поняли, и весной по очкам это далеко не последняя команда лиги.

— Вы это на себе ощутили: на «Фиште» в апреле получили 1:2.

— Потратили эмоции с ЦСКА (1:1) и за два дня их не накопили. Ещё и перелёт дальний был… Да нам ведь и не хватило там 10 секунд. Даже после двух удалений бежали вперёд вырывать победу — и пропустили на девятой добавленной минуте, — приводит слова Булатова Sport24.