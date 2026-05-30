Экс-защитник «Локомотива» близок к переходу в «Рому» за € 10 млн — Almodrj

Бывший защитник московского «Локомотива» Марио Митай может продолжить карьеру в Италии. Интерес к футболисту «Аль-Иттихада» проявляет итальянская «Рома». Как сообщает посвящённый саудовскому клубу аккаунт Almodrj в соцсети X, стороны близки к завершению сделки.

По данным источника, сумма трансфера составит € 10 млн. Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини уже одобрил подписание албанца. Ожидается, что 22-летний футболист пройдет медицинское обследование в течение следующей недели.

Марио Митай выступал за «Локомотив» с августа 2022 года по сентябрь 2024-го. В завершившемся сезоне на счету защитника 36 матчей во всех турнирах, в которых он отметился голом и четырьмя результативными передачами.