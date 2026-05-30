Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» уволил Арне Слота — Романо

«Ливерпуль» уволил Арне Слота — Романо
Комментарии

«Ливерпуль» принял решение об увольнении Арне Слота с поста главного тренера команды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, фаворитом на пост главного тренера мерсисайдцев является Андони Ираола, покинувший «Борнмут» по окончании сезона.

Слот возглавил мерсисайдцев летом 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам нынешнего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились пятой строчке. «Борнмут» заработал 57 очков и занял шестое место. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

Материалы по теме
«Ливерпуль» рассматривает двух защитников на замену Конате — TEAMtalk

Рекорды «Ливерпуля»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android