Дмитрий Черышев ответил на вопрос о будущем Дениса в «Красаве»

Российский специалист Дмитрий Черышев, отец бывшего крайнего нападающего сборной России и мадридского «Реала» Дениса Черышева, высказался о будущем своего сына в клубе «Красава». Контракт игрока с кипрским клубом рассчитан до конца мая 2026 года. Черышев перешёл в «Красаву» на правах свободного агента в феврале.

«Пока не могу сказать, останется ли Денис в «Красаве». У него по контракту есть пункт автоматического продления, если команда сохраняет прописку в высшей лиге. У него ещё будет год контракта, как Денис мне говорил. Но по факту они будут решать с президентом клуба», — сказал Черышев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.