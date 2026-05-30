«Ливерпуль» объявил об увольнении Арне Слота

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил об увольнении Арне Слота с поста главного тренера.

«Футбольный клуб «Ливерпуль» подтверждает, что Арне Слот покидает пост главного тренера с немедленным вступлением решения в силу. Процесс назначения преемника уже начался.

Он уходит, имея в своём активе титул чемпиона Премьер-лиги. Мы выражаем ему глубочайшую благодарность и признательность», — написано в сообщении мерсисайдцев на странице в социальной сети X.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам нынешнего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

