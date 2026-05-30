Арне Слот обратился к болельщикам после увольнения из «Ливерпуля»

«Это было потрясающее путешествие вместе с «Ливерпулем». Я так благодарен, что мы смогли выиграть чемпионат в прошлом сезоне», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Нидерландский специалист возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам нынешнего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

