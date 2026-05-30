«Лучше на рыбалку съезжу». Быстров высказался против поездки на ЧМ‑2026

Двукратный чемпион России и бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров сообщил, что не собирается ехать на чемпионат мира — 2026. Он отметил, что турнир не вызывает у него интереса без участия сборной России.

«Предстоящий чемпионат мира у меня вообще никакого интереса не вызывает. Мне делать, что ли, нечего туда ехать — лучше на рыбалку съезжу, это 100% интереснее. Если бы ещё наши играли, то можно было бы посмотреть. А пока нас никуда не допустили, меня вообще ничего не интересует», — приводит слова Быстрова Sport24.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Мексики и Канады. В турнире примут участие 48 команд. Все российские клубы, включая сборные, не допущены к международным соревнованиям решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.