Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучше на рыбалку съезжу». Быстров высказался против поездки на ЧМ‑2026

«Лучше на рыбалку съезжу». Быстров высказался против поездки на ЧМ‑2026
Комментарии

Двукратный чемпион России и бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров сообщил, что не собирается ехать на чемпионат мира — 2026. Он отметил, что турнир не вызывает у него интереса без участия сборной России.

«Предстоящий чемпионат мира у меня вообще никакого интереса не вызывает. Мне делать, что ли, нечего туда ехать — лучше на рыбалку съезжу, это 100% интереснее. Если бы ещё наши играли, то можно было бы посмотреть. А пока нас никуда не допустили, меня вообще ничего не интересует», — приводит слова Быстрова Sport24.

Чемпионат мира пройдёт с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Мексики и Канады. В турнире примут участие 48 команд. Все российские клубы, включая сборные, не допущены к международным соревнованиям решением ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи.

Материалы по теме
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android