Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Циндао Вест Кост — Шанхай Шэньхуа, результат матча 30 мая 2026, счёт 2:2, 15-й тур китайской Суперлиги 2026

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Циндао Вест Кост» и не побеждает в семи играх
Комментарии

Завершился матч 15-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Циндао Вест Кост» и «Шанхай Шэньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого. Победитель выявлен не был. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

Китай — Суперлига . 15-й тур
30 мая 2026, суббота. 13:00 МСК
Циндао Вест Кост
Циндао
Окончен
2 : 2
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
0:1 Си – 2'     1:1 Якубу – 45+2'     2:1 Давидсон – 49'     2:2 Чэньцзе – 73'    

На второй минуте полузащитник У Си вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 45+2-й минуте форвард Абдул-Азиз Якубу восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте бразилец Давидсон вывел хозяев поля вперёд. На 73-й минуте защитник Чжу Чэньцзе принёс команде Слуцкого ничью.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» продлил безвыигрышную серию до семи встреч. В последний раз команда побеждала в матче 8-го тура с клубом «Хэнань» (3:0) 26 апреля. В турнирной таблице «Шанхай» располагается на 11-м месте с 13 очками в 15 играх. У «Циндао Вест Кост» с шестого места в таблице 18 очков.

Календарь китайской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица китайской Суперлиги сезона-2026
