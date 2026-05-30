«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого сыграл вничью с «Циндао Вест Кост» и не побеждает в семи играх

Завершился матч 15-го тура китайской Суперлиги сезона-2026, в котором встречались «Циндао Вест Кост» и «Шанхай Шэньхуа» российского тренера Леонида Слуцкого. Победитель выявлен не был. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2.

На второй минуте полузащитник У Си вывел «Шанхай Шэньхуа» вперёд. На 45+2-й минуте форвард Абдул-Азиз Якубу восстановил равенство в счёте. На 49-й минуте бразилец Давидсон вывел хозяев поля вперёд. На 73-й минуте защитник Чжу Чэньцзе принёс команде Слуцкого ничью.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» продлил безвыигрышную серию до семи встреч. В последний раз команда побеждала в матче 8-го тура с клубом «Хэнань» (3:0) 26 апреля. В турнирной таблице «Шанхай» располагается на 11-м месте с 13 очками в 15 играх. У «Циндао Вест Кост» с шестого места в таблице 18 очков.