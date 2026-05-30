«Трудное решение». В «Ливерпуле» объяснили, почему уволили Слота

«Ливерпуль» на официальном сайте опубликовал совместное заявление руководства клуба относительно увольнения Арне Слота с поста главного тренера команды.

«Само собой разумеется, это было трудное решение для нас как для клуба. Вклад Арне в «Ливерпуль» за время его работы с нами был значительным, и что наиболее важно для болельщиков и для нас самих – успешным.

Поэтому мы безмерно ценим всё, чего он достиг, особенно учитывая его трудолюбие, усердие и высокий уровень профессионализма, что ещё раз подтверждает наше мнение, что он является лидером в своей области.

С момента нашей первой встречи с Арне сразу стало ясно, что он не просто берёт на себя ответственность, он принимает её. Это было очевидно, когда он согласился возглавить команду в качестве главного тренера, когда он привёл нас к титулу чемпиона Премьер-лиги, и на протяжении всего сезона, который только что закончился, когда ему пришлось столкнуться со значительными трудностями и проблемами.

В то же время мы все вместе пришли к выводу, что перемены необходимы для дальнейшего развития клуба. Ещё раз подчеркнём, что это решение было принято нелегко, совсем наоборот.

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить нашу признательность Арне, который навсегда останется в истории этого футбольного клуба как тренер, принёсший «Ливерпулю» 20-й чемпионский титул.

Это достижение – тем более примечательное, что оно было достигнуто в его первом же сезоне на посту главного тренера – было основано на выдающемся тренерском мастерстве и лидерстве каждый день.

Он также помог клубу пережить один из самых сложных периодов, которые только можно себе представить, после потери Диогу [Жоты]. Сострадание и человечность, которые он проявил в то время, многое говорят о нём как о человеке.

Поэтому мы можем лишь пожелать Арне всего наилучшего на следующем этапе его тренерской карьеры, и мы ожидаем, что он продолжит добиваться успехов. Мы делаем это, зная, что его наследие в «Ливерпуле» останется нетронутым и станет ещё более значимым в грядущие годы и десятилетия.

Тем не менее к такому выводу мы пришли, основываясь на убеждении, что траекторию развития команды лучше всего изменить, поменяв направление. Это не умаляет работы, которую Арне проделал здесь, и нашего уважения к нему. Это также не принижает его таланты. Скорее это указывает на необходимость другого подхода.

Арне уходит с нашей благодарностью, с титулом Премьер-лиги на счету и с осознанием того, что его и его семью всегда будут рады видеть на «Энфилде», — говорится в заявлении клуба.

Материалы по теме Арне Слот обратился к болельщикам после увольнения из «Ливерпуля»

Самые большие стадионы мира: