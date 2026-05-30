Министр спорта Башкортостана Хабибов: «Уфа» выполнила требования для лицензии РФС

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов сообщил, что футбольный клуб «Уфа» выполнил все требования для получения лицензии от Российского футбольного союза (РФС) для участия в следующем сезоне Первой лиги. По итогам прошедшего сезона команда заняла 15‑е место в турнирной таблице и сохранила прописку в турнире.

«В Министерстве спорта Республики Башкортостан провели встречу с руководством футбольного клуба «Уфа».

Первое. В сезоне-2026/2027 «Уфа» продолжит играть во втором по силе дивизионе российского футбола. Все условия для выдачи лицензии клубом выполнены. Сейчас ожидаем решения от Российского футбольного союза.

Второе. Поддержка со стороны правительства Республики Башкортостан будет продолжена, однако задача по поиску спонсоров команды остаётся неизменной.

Третье. Обсудили актуальные вопросы комплектования и предсезонной подготовки. Это касается и футбольного поля на стадионе «Нефтяник».

Четвёртое. Выразили доверие тренерскому штабу для работы в следующем сезоне», — написал Хабибов в телеграм‑канале.