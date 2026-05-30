Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Министр спорта Башкортостана Хабибов: «Уфа» выполнила требования для лицензии РФС

Министр спорта Башкортостана Хабибов: «Уфа» выполнила требования для лицензии РФС
Комментарии

Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов сообщил, что футбольный клуб «Уфа» выполнил все требования для получения лицензии от Российского футбольного союза (РФС) для участия в следующем сезоне Первой лиги. По итогам прошедшего сезона команда заняла 15‑е место в турнирной таблице и сохранила прописку в турнире.

«В Министерстве спорта Республики Башкортостан провели встречу с руководством футбольного клуба «Уфа».

Первое. В сезоне-2026/2027 «Уфа» продолжит играть во втором по силе дивизионе российского футбола. Все условия для выдачи лицензии клубом выполнены. Сейчас ожидаем решения от Российского футбольного союза.

Второе. Поддержка со стороны правительства Республики Башкортостан будет продолжена, однако задача по поиску спонсоров команды остаётся неизменной.

Третье. Обсудили актуальные вопросы комплектования и предсезонной подготовки. Это касается и футбольного поля на стадионе «Нефтяник».

Четвёртое. Выразили доверие тренерскому штабу для работы в следующем сезоне», — написал Хабибов в телеграм‑канале.

Материалы по теме
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Самые титулованные клубы Лиги чемпионов. Команды, которые брали три и больше трофеев
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android