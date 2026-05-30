Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Ираола станет новым главным тренером «Ливерпуля» — Романо

Ираола станет новым главным тренером «Ливерпуля» — Романо
Испанский специалист Андони Ираола станет новым главным тренером «Ливерпуля» после увольнения Арне Слота. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, переговоры между сторонами будут продвигаться быстро с целью завершения всех формальных этапов, но мерсисайдцы приняли решение, что Ираола возглавит команду.

Последним клубом 43-летнего специалиста стал «Борнмут», который он покинул по окончании нынешнего сезона. Под руководством Ираолы «вишни» набрали 57 очков и расположились на шестой строчке. «Ливерпуль» с 60 очками занял пятое место. Испанец возглавлял «Борнмут» с лета 2023 года.

«Трудное решение». В «Ливерпуле» объяснили, почему уволили Слота

Рекорды «Ливерпуля»:

