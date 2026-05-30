Салах пригласил агента на срочную встречу после новости об увольнении Слота — indykaila

Крайний нападающий Мохамед Салах позвонил своему агенту и пригласил его на срочную встречу после новости об увольнении Арне Слота с поста главного тренера «Ливерпуля». Об этом сообщает аккаунт indykaila News на странице в социальной сети X.

Египетский футболист покинул стан мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона.

Напомним, в декабре 2025 года после ничейного результата в матче с «Лидс Юнайтед» (3:3) Салах публично заявил, что его взаимоотношения со Слотом испортились. В мае нападающий опубликовал пост, в котором призвал «Ливерпуль» вернуться к футболу, показываемому при экс-тренере «красных» Юргене Клоппе. Контракт Салаха был рассчитан до лета 2027 года.

