Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Топ-клубы АПЛ и мадридский «Атлетико» заинтересованы в форварде «Порту» — AS

Нападающий «Порту» Виллиам Гомес попал в сферу интересов нескольких ведущих клубов Европы. По информации AS, «Манчестер Юнайтед» проявляет активный интерес к 20-летнему игроку. Бронзовый призёр английской Премьер-лиги рассматривает Гомеса как вариант для усиления флангов.

Кроме «Манчестер Юнайтед», за молодым футболистом следят мадридский «Атлетико», а также «Арсенал», «Ньюкасл» и «Рома». Однако, как сообщает источник, любые попытки осуществить трансфер будут сложными. Португальская сторона не намерена обсуждать переход Гомеса и готова отпустить его только за сумму отступных в размере € 80 млн.

В сезоне-2025/2026 Гомес провёл 46 матчей, в которых забил 13 голов и сделал две результативные передачи. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 25 млн.

