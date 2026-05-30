Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона», «Реал» и «Бавария» заинтересованы в Гвардиоле из «Манчестер Сити» — Gol.hr

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Йошко Гвардиолу. Об этом сообщает издание Gol.dnevnik.hr. По данным источника, помимо чемпионов Германии, в услугах хорвата также заинтересованы испанские «Барселона» и «Реал».

Сообщается, что конкретных предложений по футболисту пока не поступало. Контракт 24-летнего игрока с «горожанами» рассчитан до лета 2028 года.

Гвардиол защищает цвета «Манчестер Сити» с августа 2023-го. В завершившемся сезоне на счету защитника 18 матчей в английской Премьер-лиге, в которых он отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

