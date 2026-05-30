Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Журналист Джейкобс раскрыл причину увольнения Слота из «Ливерпуля»

«Ливерпуль» принял решение уволить Арне Слота с поста главного тренера, поскольку хочет, чтобы команда играла в более агрессивный и атакующий футбол. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, мерсисайдцы решили действовать оперативно, чтобы «красные» провели полноценную предсезонную подготовку под руководством нового тренера. Подчёркивается, что основным кандидатом на эту должность является Андони Ираола, возглавлявший «Борнмут» в минувшем сезоне.

Слот возглавлял мерсисайдцев с лета 2024 года. Под его руководством «Ливерпуль» стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. По итогам нынешнего сезона «красные» набрали 60 очков и расположились на пятой строчке. До назначения в «Ливерпуль» Слот возглавлял «Фейеноорд».

