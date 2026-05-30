Хавбек «Арсенала» Эберечи Эзе ответил, почему победа важнее стиля игры

Полузащитник «Арсенала» Эберечи Эзе высказался о стиле игры команды на фоне победы клуба в английской Премьер-лиге.

«Вы проходите через взлёты и падения, через массу шума в СМИ. Но в итоге всё, что имеет значение, — это кто победил. И не важно, как вы победили, не важно, что вы сделали для победы. Для меня то, как мы это сделали, тоже весьма особенное: мы сумели отсечь от себя столько шума, столько внимания вокруг нас. Стиль игры — вещь очень субъективная. Есть множество разных мнений на этот счёт, но в конечном счёте, когда ты выигрываешь матчи, это единственное, что имеет значение», — приводит слова Эзе Sky Sports.