Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Новичок «Барселоны» Гордон обратился к фанатам каталонцев после трансфера из «Ньюкасла»

Новичок «Барселоны» Гордон обратился к фанатам каталонцев после трансфера из «Ньюкасла»
Комментарии

Новичок «Барселоны» Энтони Гордон опубликовал пост, посвящённый болельщикам сине-гранатовых, после своего трансфера из английского «Ньюкасла».

«Привет, болельщики «Барселоны»! Я очень рад и горд быть здесь. Это сбывшаяся мечта. Не каждый день подписываешь контракт с таким клубом. Я буду очень много работать и помогать команде выигрывать много трофеев. Я знаю, какая ответственность лежит на мне, когда играешь за «Барселону», и я очень взволнован и готов к этому вызову.

Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде и тренером, чтобы начать эту новую главу здесь. Я хочу поблагодарить Рафу Юсте и Жоана Лапорту, Деко и всех людей в клубе за эту возможность и за всё доверие, которое они мне оказали. Также я хочу поблагодарить болельщиков за любовь и поддержку, я очень рад играть за вас всех. Вперёд, «Барселона» и Вперёд, Каталония!» — написал Гордон в соцсети.

Материалы по теме
«Барса» берёт звезду АПЛ! 10 трансферных саг, которые разгорелись ещё до открытия окна
«Барса» берёт звезду АПЛ! 10 трансферных саг, которые разгорелись ещё до открытия окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android