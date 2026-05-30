Новичок «Барселоны» Гордон обратился к фанатам каталонцев после трансфера из «Ньюкасла»

Новичок «Барселоны» Энтони Гордон опубликовал пост, посвящённый болельщикам сине-гранатовых, после своего трансфера из английского «Ньюкасла».

«Привет, болельщики «Барселоны»! Я очень рад и горд быть здесь. Это сбывшаяся мечта. Не каждый день подписываешь контракт с таким клубом. Я буду очень много работать и помогать команде выигрывать много трофеев. Я знаю, какая ответственность лежит на мне, когда играешь за «Барселону», и я очень взволнован и готов к этому вызову.

Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде и тренером, чтобы начать эту новую главу здесь. Я хочу поблагодарить Рафу Юсте и Жоана Лапорту, Деко и всех людей в клубе за эту возможность и за всё доверие, которое они мне оказали. Также я хочу поблагодарить болельщиков за любовь и поддержку, я очень рад играть за вас всех. Вперёд, «Барселона» и Вперёд, Каталония!» — написал Гордон в соцсети.