ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Карина Афанасьева из Курска. Уверенную победу со счётом 3:0 праздновали красно-синие.

На 26-й минуте нападающая Дарья Яковлева открыла счёт. На 50-й минуте полузащитница София Крайсумович удвоила преимущество армейцев. На 66-й минуте хавбек Надежда Смирнова забила третий мяч.

ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице. У команды теперь 24 очка в 10 играх. У «Зенита» на одну игру и на два очка меньше. «Краснодар» с девятью очками располагается на 10-й строчке.