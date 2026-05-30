Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Краснодар — ЦСКА, результат матча 30 мая 2026, счет 0:3, 10-й тур женской Суперлиги 2026

ЦСКА разгромил «Краснодар» в матче женской Суперлиги
Завершился матч 10-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Академия ФК Краснодар» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Карина Афанасьева из Курска. Уверенную победу со счётом 3:0 праздновали красно-синие.

Россия — Суперлига (ж) . 10-й тур
30 мая 2026, суббота. 14:00 МСК
Краснодар (ж)
Краснодар
Окончен
0 : 3
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Яковлева – 26'     0:2 Крайсумович – 50'     0:3 Смирнова – 66'    

На 26-й минуте нападающая Дарья Яковлева открыла счёт. На 50-й минуте полузащитница София Крайсумович удвоила преимущество армейцев. На 66-й минуте хавбек Надежда Смирнова забила третий мяч.

ЦСКА поднялся на первое место в турнирной таблице. У команды теперь 24 очка в 10 играх. У «Зенита» на одну игру и на два очка меньше. «Краснодар» с девятью очками располагается на 10-й строчке.

Топ-события субботы: финал Лиги чемпионов, бой Бивола, полуфиналы ЧМ по хоккею и «РГ»
