Пари Сен-Жермен — Арсенал. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

The Athletic назвал двух кандидатов на пост тренера «Ливерпуля», помимо Ираолы

The Athletic назвал двух кандидатов на пост тренера «Ливерпуля», помимо Ираолы
«Ливерпуль» рассматривает Андони Ираолу, возглавлявшего «Борнмут», в качестве основного претендента на должность главного тренера после увольнения Арне Слота. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы также включили в список главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хёнесса и французского специалиста Пьера Сажа, возглавляющего «Ланс».

По итогам сезона-2025/2026 «Штутгарт» набрал 62 очка и занял четвёртое место, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. «Ланс» заработал 70 очков и расположился на второй строчке в национальном чемпионате, также выйдя в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» объявил об увольнении Слота в субботу, 30 мая. Специалист тренировал команду с лета 2024 года.

