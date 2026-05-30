The Athletic назвал двух кандидатов на пост тренера «Ливерпуля», помимо Ираолы

«Ливерпуль» рассматривает Андони Ираолу, возглавлявшего «Борнмут», в качестве основного претендента на должность главного тренера после увольнения Арне Слота. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, мерсисайдцы также включили в список главного тренера «Штутгарта» Себастьяна Хёнесса и французского специалиста Пьера Сажа, возглавляющего «Ланс».

По итогам сезона-2025/2026 «Штутгарт» набрал 62 очка и занял четвёртое место, квалифицировавшись в Лигу чемпионов. «Ланс» заработал 70 очков и расположился на второй строчке в национальном чемпионате, также выйдя в Лигу чемпионов.

«Ливерпуль» объявил об увольнении Слота в субботу, 30 мая. Специалист тренировал команду с лета 2024 года.

