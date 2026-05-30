Полузащитник «Арсенала» Эберечи Эзе: финал Лиги чемпионов — это то, из чего состоят мечты

Полузащитник «Арсенала» Эберечи Эзе поделился мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов УЕФА с французским «Пари Сен-Жермен».

Сегодня, 30 мая, «Арсенал» встретится с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Матч пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Главным арбитром назначен Даниэль Зиберт. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

«Финал Лиги чемпионов — это то, из чего состоят мечты. Это то, о чём ты говорил и чего хотел ещё в детстве. Иметь возможность реально там оказаться — это нечто особенное.

Уверен ли я? Да, конечно. Мне кажется, мы добились чего‑то, что очень много значит для нас, — и радость, уверенность, сила, которые приходят вместе с этим, тоже особенные. Так что уверен: мы принесём всё это с собой и в день матча. Это по‑настоящему освобождает. Это шанс сделать что‑то, чего раньше никто не делал. У многих людей была такая возможность.

Мы просто ещё одна группа людей, у которой есть этот шанс, и я молюсь, чтобы мы его использовали. Когда это сделаем, это точно станет особенным моментом», — приводит слова Эзе Sky Sports.